Esse jovem foi aprovado em 18 vestibulares quando tinha apenas 15 anos, agora compartilha as dicas que o levaram a tirar só notão. Caio Temponi, coleciona aprovações. Ele é o brasileiro mais jovem aprovado no vestibular do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA), uma das provas mais difíceis do Brasil. Veja!

As aprovações foram tantas, e era preciso escolher uma. O sonho de se tornar juiz o fez optar pelo curso de Direito na Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), em Minas Gerais. Entre as dicas, Caio destaca a necessidade de se fazer um planejamento.

“Na reta final do estudos, revisar todos os conteúdos trabalhados desde o início são importantes também”, ressaltou o jovem.

Gênio Persistente

A persistência rendeu várias aprovações.

Entre as instituições, Universidade de Brasília (UnB), Universidade Estadual do Ceará (Uece), Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ), Universidade Federal do Cariri (UFCA) e Universidade de Fortaleza (Unifor).

“Fiz uma meta em minha vida e alcancei. Estudei para o vestibular do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA), que é o mais difícil do Brasil, e passei aos 14 anos. Já consegui 18 aprovações”, disse.

Sonho de ser juiz

O sonho é seguir carreira na magistratura. Caio quer se tornar juiz federal.

Além disso, o estudante também confessou querer fazer contribuições na área da educação.

Há alguma dúvida que será um ótimo professor?

Dicas para passar no Enem

Tantas aprovações são resultados de um esforço enorme, que agora ele compartilha com a gente.

Segundo o estudante, é muito importante focar em tempo integral nos estudos. Se você tem um objetivo, persiga.

Para a reta final, Caio também indica fazer uma grande revisão de tudo que foi estudado.

Dê preferência para as matérias que você tem mais dificuldade, são elas que podem te pegar na hora da prova.

Veja abaixo as sugestões do Caio:

Deixe de lado as coisas que tiram você do foco (celular, redes sociais, etc)

Faça simulados e provas antigas. Elas te dão mais contato com questões similares;

Siga o cronograma de estudos;

Tenha determinação;

Continue com o planejamento;

Siga determinado em busca dos objetivos.

A aprovação virá!