A jovem Isabelly Ferreira, que teve o rosto atingido por soda cáustica, na cidade de Jacarezinho, no Norte Pioneiro do Paraná, recebeu alta do Hospital Universitário de Londrina no último sábado (8). A moça, que estava internada desde o dia 22 de abril, publicou um vídeo nas redes sociais recebendo o apoio dos familiares e amigos já em casa.

Isabelly havia deixado a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) na segunda-feira (3), mas seguia internada em um leito de enfermaria, sob os cuidados de multiprofissionais.