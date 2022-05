Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Janayne M. P 24 anos, de Taguaí/SP, morreu afogada na tarde desta terça-feira (3), por volta das 16h15, enquanto nadava na Represa Chavantes, em Carlópolis/PR, sobre a ponte na divisa com Fartura/SP.

De acordo com o Setor de Comunicação Social do 7º Subgrupamento de Bombeiros Independente de Santo Antônio da Platina, a vítima nadou até o um dos pilares da ponte e não conseguiu retornar para a margem da represa.

Equipes do Corpo de Bombeiros se deslocaram para as buscas à vítima, mas o corpo de Janayne Maria Pastore foi encontrado por pescadores e retirado da represa com a ajuda de policiais militares.

O corpo foi recolhido ao Instituto Médico-Legal de Jacarezinho.