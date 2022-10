Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O médico Atamai Caetano Moraes, 27 anos, morreu no início da madrugada de domingo (23), durante o plantão no Hospital Santa Casa em Prudentópolis, Ele estava atendendo na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Conforme as primeiras informações, Atamai foi encontrado desacordado. Houve uma grande mobilização por parte da equipe médica do hospital para reanimá-lo, mas a equipe não obteve êxito. O corpo foi recolhido ao IML de Guarapuava. A causa da morte vai ser confirmada com o laudo da necropsia.

Vários amigos prestaram suas homenagens a Atamai nas redes sociais, que além de médico, também era advogado.

O velório acontece nesta segunda-feira (24), no Cemitério Municipal São Francisco de Paula, capela 02, em Curitiba e tem previsão para ir até às 22h. Após o velório vai acontecer a cerimônia de cremação que será fechada ao público, somente familiares poderão acompanhar.

