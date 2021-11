Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A jovem identificada como Larin Kathleen Oliveira da Silva, de 22 anos, foi encontrada morta em uma estrada rural em Bandeirantes, no norte do Paraná, na noite de segunda-feira (15). De acordo com o delegado que investiga o caso, Michael Araújo, a suspeita é que trata-se de um crime passional. A vítima estava grávida e, conforme familiares relataram, o namorado não desejava o bebê.

O companheiro teria pedido que a jovem abortasse o filho. No dia 13 de novembro, Larin desapareceu. Por volta das 19h20 desta segunda-feira (15), a jovem foi encontrada morta em uma estrada rural do bairro Água Branca. As investigações tratam o namorado como principal suspeito.

Ainda não se sabe a causa da morte. A Polícia Civil investiga o caso.