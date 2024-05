Um jovem mobilizou o Corpo de Bombeiros na tarde desta terça-feira (14), no Parque da Gávea, em Maringá, no noroeste do Paraná, após se perder dentro de um bueiro.

Conforme o relato dos bombeiros, uma moça derrubou o celular no bueiro e o rapaz se ofereceu para retirar o aparelho. Ele então parou de responder e as pessoas que estavam no local acionaram a corporação.

Ainda de acordo com os bombeiros, o rapaz se perdeu no meio da tubulação do bueiro e saiu por um outro bueiro. Ele não apresentava ferimentos.