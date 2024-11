A Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP), representada pelo reitor Fábio Antonio Néia Martini, pelo coordenador de Relações Internacionais, Fábio Henrique Rosa Senefonte, e pelo assessor jurídico, Fernando de Brito Alves, participa, até o dia 22 de novembro, da Missão Internacional à Colômbia. A atividade é organizada pela Associação Brasileira de Reitores das Universidades Estaduais e Municipais (ABRUEM) e tem o objetivo de conhecer as experiências vividas no país no campo da educação, ciência e tecnologia.

Durante os dias da missão, a comitiva da ABRUEM visitará quatro universidades colombianas. Fábio Néia, que também é presidente da Câmara de Internacionalização da ABRUEM, diz que as expectativas de novas parcerias para a UENP e outras universidades da associação são altas. “Desde nosso primeiro dia aqui, estivemos nos articulando para formalizarmos novas parcerias que venham a trazer benefício mútuo para as instituições brasileiras e colombianas. Entre os objetivos, buscamos, sobretudo, ampliar a atuação internacional das universidades no âmbito do ensino, da pesquisa e da extensão”, projeta.

O itinerário da viagem incluiu, no primeiro dia, uma visita à Associação Colombiana de Universidades (ASCUN) em parceria com a embaixada brasileira em Bogotá e a Universidade Nacional da Colômbia. Fábio Senefonte explica que, nos encontros, foi possível conversar com diversos representantes institucionais. “Pudemos articular várias possibilidades de cooperação com foco em áreas estratégias da UENP, como Agronomia, Ciências Sociais Aplicadas, Saúde e Formação Docente. Já trocamos contatos e, logo, regressamos ao Brasil e daremos início a algumas atividades conjuntas”, informa.

A missão internacional à Colômbia seguirá com visitas a instituições colombianas até o dia 21 de novembro e os membros da comitiva da ABRUEM devem retornar ao Brasil no dia 22. A programação da missão ainda inclui visitas às universidades de Cartagena, do Atlântico e de Antioquia, previstas, respectivamente, para 18, 19 e 21 de novembro.