Na manhã desta sexta-feira (24), a Justiça decretou a prisão preventiva de uma mulher de 22 anos, acusada de ser a autora do ataque contra Isabelly Aparecida Ferreira Moro, de 23 anos. A investigação foi coordenada pelos delegados Carolinne dos Santos Fernandes, da Delegacia da Mulher, e Tristão Antonio Borborema de Carvalho, adjunto da 12ª Subdivisão Policial.

Segundo o boletim de ocorrência, na tarde de quarta-feira (22), Isabelly deixava uma academia de ginástica e caminhava no centro de Jacarezinho/PR, quando foi atingida no rosto por uma substância aparentemente ácida. Ela pediu socorro a transeuntes e foi encaminhada ao hospital local. Posteriormente, foi transferida para Londrina/PR, onde permanece internada na UTI (Unidade de Terapia Intensiva). Testemunhas encontraram um copo e uma sacola preta que teriam sido usados no crime, os quais foram enviados para exames periciais.

A Polícia Civil instaurou um inquérito e iniciou diligências. Familiares e amigas de Isabelly foram ouvidas na Delegacia durante toda a quarta-feira (23). Nenhuma delas apontou desentendimentos recentes, exceto brigas com o ex-namorado, atualmente preso preventivamente na Cadeia Pública de Jacarezinho/PR por roubo agravado.

Durante as investigações, a polícia analisou imagens de câmeras de segurança que registraram a pessoa responsável pelo ataque, vestindo roupas largas, boné, camisa vermelha, calça preta e uma peruca loira.

Ainda na quarta-feira (23), a polícia verificou que a atual convivente do ex-namorado de Isabelly não havia pernoitado em casa e não buscou seu filho na creche como de costume. Com autorização da avó da suspeita, os policiais inspecionaram a residência e encontraram uma peruca castanha. As moradoras – avó e irmã da acusada – informaram que a suspeita levou uma peruca loira na manhã do ataque, o que foi crucial para solucionar o caso. A avó reconheceu a peruca nas imagens das câmeras de segurança. Com essas evidências, a Polícia Civil solicitou a prisão preventiva da acusada, que foi acolhida pela Justiça.

Na madrugada de sexta-feira (24), a acusada, alegando estar sendo perseguida e com frio, procurou ajuda em um hotel do município. O funcionário do estabelecimento acionou a Polícia Militar, que a encaminhou à Polícia Civil para depoimento.

Interrogada, ela confessou o crime, afirmando que agiu por raiva e ciúmes após encontrar mensagens antigas entre o convivente e Isabelly no celular dele. Ela também alegou que a vítima a encarava com deboche, o que a motivou a cometer o ataque. A acusada revelou que arremessou soda cáustica misturada com água, comprada dias antes em um supermercado local. Disse ainda que se desfez das roupas usadas no ataque em um matagal. Na manhã desta sexta-feira (24), policiais localizaram no matagal indicado a camisa vermelha, o boné, óculos, uma luva e a peruca loira utilizados no crime.

Com a decretação da prisão preventiva, o caso foi solucionado e será encaminhado à Justiça. A mulher foi indiciada por tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil, emboscada, meio cruel, impossibilidade de defesa da vítima e uso de substância ácida.