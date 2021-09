Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A Secretaria da Saúde do Paraná informou, no início da noite deste sábado (04), que recebeu 187.800 doses da Coronavac e que o outro lote (202108112H), com 338.200 doses do mesmo imunizante (em parceria com a farmacêutica Sinovac), que estava previsto para chegar ao Estado, vai retornar para São Paulo. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a verificação da carga em razão da mudança no processo fabril do imunizante no Instituto Butantan.

Da mesma forma, o Paraná já havia recebido um lote (L 202106038) de 3.200 doses da Coronavac pelo Ministério da Saúde, que também foram envasadas neste mesmo procedimento pelo Butantan, e que foram descentralizadas para as Regionais de Saúde nos dias 28 de julho e 13 de agosto.