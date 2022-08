Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o presidente Jair Bolsonaro (PL) confirmaram presença no debate presidencial das eleições 2022 da Band neste domingo (28/8).

Em uma publicação no Twitter, o petista mostrou que o compromisso consta na agenda dele.

“Nos vemos na Band amanhã, 21 horas”, avisou o presidenciável na rede social.

Bolsonaro

Bolsonaro confirmou à TV Bandeirantes que comparecerá ao debate. A informação também foi confirmada à coluna de Igor Gadelha, do portal Metrópoles, pela assessoria da campanha à reeleição do presidente.

Para acompanhá-lo no estúdio do debate, Bolsonaro escalou os ministros Ciro Nogueira (Casa Civil) e Fábio Faria (Comunicações); Fábio Wajngarten, chefe da comunicação da campanha; e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), coordenador da campanha do pai.

