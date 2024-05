Maio Amarelo é o mês dedicado à conscientização sobre a segurança no trânsito. A CPFL Santa Cruz pega carona no tema para alertar a população sobre riscos e potenciais transtornos causados por colisões de veículos contra postes. Nos municípios atendidos pela concessionária na região de Ourinhos, se comparadas ao mesmo período de 2023, quando foram computadas 10 colisões, as 17 ocorrências registradas entre janeiro e março deste ano representaram aumento de 70%. Ourinhos lidera com 8, seguida de Águas de Santa Bárbara e Ribeirão Claro, ambas com 2.

“De acordo com o Observatório Nacional de Segurança Viária (ONSV), cerca de 1,35 milhão de pessoas morrem anualmente no mundo por conta de sinistros de trânsito e o Brasil está entre os países com mais mortos e feridos. Portanto, alertar sobre os riscos dos acidentes de trânsito, especialmente os que envolvem postes de energia, é uma ação permanente da CPFL, por meio do nosso programa Guardião da Vida. É importante continuarmos incentivando a discussão, uma vez que os índices seguem elevados. Somente nesses três primeiros meses do ano, tivemos um aumento preocupante dos casos na região de Ourinhos”, comenta o gerente de Saúde e Segurança do Trabalho da CPFL Energia, Raphael Campos.

Transtornos

Além dos perigos para o condutor, os demais motoristas em circulação na via e os pedestres, as colisões contra postes têm potencial de causar transtornos para a população em geral, por causa das interrupções de energia. Mesmo que o impacto da batida não afete de imediato o fornecimento, após o acidente, na maioria das vezes, é necessária a substituição do poste e a reconstrução da rede de distribuição, o que demanda horas de trabalho e pode exigir o desligamento emergencial. Dependendo da gravidade do ocorrido, as equipes da concessionária precisam ainda aguardar a conclusão da perícia policial para iniciar a manutenção.

Outro reflexo das colisões é que o condutor pode ter que arcar com os danos provocados à rede elétrica. Nos casos em que é identificado o culpado legal, este é cobrado pela concessionária pela reposição do poste, atualmente avaliado entre R$ 3 mil e R$ 14 mil. A diferença considera os equipamentos instalados tanto pela CPFL quanto pelas empresas que ocupam a estrutura. Um poste com iluminação pública simples, por exemplo, tem menor valor que aquele que sustenta um transformador de energia e equipamentos de telecomunicações.

Confira abaixo um comparativo com o número de colisões contra postes:

Cidades 1º Tri 2023 1º Tri 2024 Ourinhos 2 8 Águas de Santa Bárbara 1 2 Ribeirão Claro 1 2 Iaras 0 1 Ipaussu 0 1 Jacarezinho 0 1 Santa Cruz do Rio Pardo 2 1 Timburi 1 1

10 anos de Maio Amarelo

O Maio Amarelo completou 10 anos em 2023 e teve como tema “No trânsito, escolha a vida”. Todos os anos, o movimento é idealizado pelo Observatório Nacional de Segurança Viária e este ano terá como temática: “Paz no trânsito começa por você”.

Dicas de segurança

Como parte das iniciativas do Maio Amarelo, a CPFL Energia, por meio de seu programa Guardião da Vida, lista algumas orientações para segurança no trânsito e em colisões contra postes.

Em batidas em postes, se houver queda de cabos ou de outras estruturas da rede, se possível permaneça no interior do veículo, sem tocar nas partes metálicas, até o atendimento pelas equipes da CPFL. O serviço emergencial da CPFL Santa Cruz pode ser acionado pelo telefone 0800 772 2196. É recomendável também acionar o Corpo de Bombeiros.

Na necessidade de deixar o veículo após o acidente, mesmo que haja cabos caídos (em caso de incêndio ou fumaça, por exemplo), atenção: os ocupantes devem sair do carro com os pés juntos, sem jamais encostar na lataria. Em seguida, devem se afastar o máximo possível da mesma forma, saltando ou arrastando os pés, sem alternar as passadas, para que o corpo não conduza eletricidade.

Para os pedestres que estejam passando pelo local o alerta é não se aproximar e também acionar imediatamente o socorro. Nenhum objeto, como cabo de madeira ou haste metálica, deve ser usado para afastar fios partidos, pelo risco de choque;

Mais dicas sobre esse e outros temas do programa Guardião da Vida podem ser encontradas no site: https://guardiaodavida.com.br.