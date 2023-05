Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Nesta quinta-feira (25), mais 419 novos profissionais passaram a integrar o Corpo de Bombeiros Militar do Paraná. A formatura aconteceu no Palácio Iguaçu, com a presença do governador Carlos Massa Ratinho Junior, que destacou o fato desta ser a maior contratação nos últimos 10 anos, além de ser a primeira que ocorre após a autonomia da corporação, aprovada em dezembro de 2022 .

“Essa é a maior contratação da última década, o que é uma garantia de que a população paranaense terá uma corporação cada vez mais qualificada, com uma nova geração de profissionais capacitados e à disposição para servir e cuidar das pessoas”, afirmou o governador.

Ratinho Junior também ressaltou outros investimentos recentes para a instituição. “Após 110 anos de história, o Corpo de Bombeiros Militar do Paraná passou a ser uma instituição autônoma, com orçamento e comando independentes. O Estado também investe na melhoria da infraestrutura, novos equipamentos e veículos, além de termos autorizado concurso para a contratação de mais 130 profissionais , o que garante que a corporação continue a ser a melhor do Brasil”, acrescentou.

Os novos bombeiros militares passaram por um treinamento de 1.500 horas ao longo de nove meses em diversas cidades do Paraná. O curso abrangeu diversas disciplinas práticas e teóricas, como combate a incêndios, atendimento pré-hospitalar, busca, resgate e salvamentos em diferentes situações, telecomunicação de emergências e direito e legislação.

Entre os formados, 47 são mulheres, o equivalente a 11% do total, o que faz desta também a maior contratação de bombeiras da história do Estado. Outro dado importante foi o ingresso de 68 pessoas negras, que compõem 16% dos recém-formados, ampliando a diversidade da corporação.

A partir de agora, os bombeiros passarão a atender todas as regiões do Estado. Eles ficarão lotados em 18 quartéis de 15 diferentes cidades: Apucarana, Cianorte, Colombo, Curitiba, Francisco Beltrão, Guarapuava, Ivaiporã, Maringá, Londrina, Paranavaí, Pato Branco, Ponta Grossa, Santo Antônio da Platina, São José dos Pinhais e Umuarama.

De acordo com o secretário de Estado da Segurança Pública, Hudson Teixeira, a formatura dos 419 bombeiros, somada à autorização para a contratação de mais 130, representa um incremento considerável no efetivo total da instituição, que agora conta com 3.302 profissionais.

Atualmente, a corporação já faz um trabalho de excelência. Com esses novos profissionais, que representam um aumento de quase 20% no total de bombeiros, e que foram submetidos a vários testes intelectuais, físicos e psicológicos para estarem plenamente aptos para cumprirem as suas funções, a tendência é melhorar ainda mais os serviços prestados à população”, afirmou.

O novo concurso, autorizado em 18 de maio pelo governador, prevê que a Secretaria de Segurança Pública do Estado pode contratar a empresa responsável pela organização e realização do certame. Mais detalhes serão divulgados com a publicação do edital.

INDEPENDÊNCIA– Para o comandante-geral do Corpo de Bombeiros, coronel Vasco de Figueiredo Junior, a contratação é mais uma demonstração que o Poder Executivo dá em relação à valorização da corporação. “A autonomia proposta pelo Governo do Estado e aprovada pela Assembleia Legislativa prova também que o Corpo de Bombeiros tem capacidade de gerenciar as suas próprias ações e garante que os profissionais estejam focados em suas atividades”, disse.

Presente no Plano de Governo de Ratinho Junior, a mudança fez com que a Polícia Militar deixasse de ser responsável pelas atividades de gestão de recursos humanos, aquisição de materiais e equipamentos do Corpo de Bombeiros. Com isso, a corporação passou a ter controle orçamentário total para a gestão de suas atividades.

Desde então, os bombeiros passaram a operar exclusivamente no cumprimento de suas missões constitucionais, que são a coordenação e a execução de atividades de defesa civil, o exercício do poder de polícia referente à prevenção e combate a incêndios, pânico e desastres, prevenção de afogamentos na orla marítima e fluvial, buscas, salvamentos, socorros e atendimento pré-hospitalar.

“Após a capacitação, eles estão prontos para trabalharem em uma gama muito grande de atividades em todas as áreas de atuação da corporação, como combate a incêndios, buscas, salvamentos, nas ambulâncias e nas ações da temporada de verão”, acrescentou o comandante-geral.

PRESENÇAS– Participaram da solenidade de formatura o vice-governador Darci Piana; a primeira-dama e presidente do Conselho de Ação Solidária, Luciana Saito Massa; o chefe da Casa Civil, João Carlos Ortega; o chefe da Casa Militar, tenente-coronel Sérgio Viera; o secretário de Estado da Comunicação, Cleber Mata; o comandante-geral da Polícia Militar, Sérgio Teixeira; o coordenador estadual da Defesa Civil, tenente-coronel Fernando Schünig; os deputados estaduais Marcia Huçulak, Nelson Justus, Gilberto Ribeiro e Soldado Adriano José; e os prefeitos de Ponta Grossa, Elizabeth Schmidt; de Mallet, Moacir Szinvelski; Imbituva, Celso Kubaski; Cerro Azul, Patrik Magari; e São José dos Pinhais, Margarida Singer.