O Paraná vai receber mais 313.870 vacinas contra a Covid-19 entre esta sexta-feira (1º) e sábado (2). O voo AD 4193 deve pousar no Aeroporto Internacional Afonso Pena, em São José dos Pinhais, às 10 horas desta sexta, com 137.200 doses de AstraZeneca. Já na tarde de sábado, às 13 horas, o voo LA3443 traz 176.670 vacinas da Pfizer.

Os imunizantes fazem parte da 55ª pauta de distribuição do Ministério da Saúde. Dentre as doses da farmacêutica norte-americana, 146.250 são para dose reforço (DR) de trabalhadores da saúde que tenham tomado a segunda dose (D2) ou dose única (DU) até 31 de março. Outras 30.420 destinam-se à DR de idosos acima de 60 anos que tenham finalizado o esquema vacinal também até 31 de março.

Já os imunizantes da AstraZeneca completarão 100% da D2 da 30ª pauta (90.200 doses) e 59% de D2 da 31ª pauta (47 mil doses).

Este é o primeiro lote enviado pelo governo federal para DR em trabalhadores da saúde e idosos acima de 60 anos. Anteriormente, este reforço era indicado somente para a população acima de 70 anos e imunossuprimidos. O prazo para aplicação desta dose nestes grupos é de, pelo menos, seis meses após a D2 ou DU.

A nova orientação foi oficializada nas notas técnicas da Secretaria Extraordinária de Enfrentamento à Covid-19 (Secovid) nº 47 e 48/2021. O órgão federal também atualizou a recomendação referente à coadministração das vacinas contra a Covid-19 e as demais vacinas do calendário vacinal. Segundo a nota nº 1203/2021 da Coordenação-Geral do Programa Nacional de Imunizações (CGPNI), o Ministério da Saúde optou por não mais exigir o intervalo mínimo entre as vacinas Covid-19 e as demais vacinas em uso no país.

O Paraná já aplicou 13.348.280 vacinas contra a Covid-19, sendo 8.093.515 D1, 323.286 DU e 4.890.510 D2. Entre D1 e DU, 96,52% da população adulta já recebeu ao menos uma dose. Deste público, 59,78% está completamente imunizado. O Estado também registra a aplicação de 10.167 doses adicionais (DA) e 30.930 DR.