A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) recebeu nesta sexta-feira (22) mais 554.580 imunizantes da Pfizer/BioNTech. O quantitativo anunciado anteriormente era de 555.750 doses, mas um ajuste das caixas alterou a remessa.

As doses fazem parte da 60ª remessa do Ministério da Saúde e são destinadas às segundas doses (D2) e dose reforço (DR). Desse total, 138.060 vacinas são para D2 de quem iniciou a imunização com D1 na 41ª remessa (em agosto) e 70.200 para completar o esquema vacinal da 42ª remessa (também agosto). O restante das doses (346.320) são para DR da população de 60 ou mais.

O novo lote chegou em três voos distintos. O primeiro desembarcou no Aeroporto Internacional Afonso Pena, em São José dos Pinhais às 13h, no voo LA 3443. As demais chegaram às 13h50, no voo AD 4830, e às 14h35, no voo G3 1106.

Os imunizantes já estão no Centro de Medicamentos do Paraná (Cemepar), onde passarão por conferência e armazenamento. A distribuição às 22 Regionais de Saúde acontecerá neste sábado (23).

Vacinação

De acordo com os dados do Vacinômetro nacional, já são 14.785.428 vacinas aplicadas no Paraná contra a Covid-19, sendo 8.346.534 D1 e 6.222.210 D2/DU. Além disso, o Estado também registra a aplicação de 26.293 doses adicionais (DA) e 190.388 DR.