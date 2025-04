Boa parte do Paraná amanheceu com baixas temperaturas neste sábado (5). Segundo o Simepar, o destaque continua sendo o avanço de uma massa de ar fria ao longo do dia. Com isso, a temperatura máxima não deve aumentar muito.

Além disso, há uma presença de nuvens mais significativas, a partir do Paraguai. Dessa forma, associados a essa nebulosidade, alguns pontos de chuvas são registrados no Oeste do Paraná.

A cidade de Palmas, no Centro-Sul do Paraná, registrou a menor temperatura neste amanhecer, com 5°C, seguido de General Carneiro, também no Sul, com 7,2°C, e Clevelândia, com 7,3°C.