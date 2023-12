Na sexta-feira e no sábado (22 e 23), a chegada dos navios de cruzeiros Lírica e Música movimentam a cidade histórica de Paranaguá, no Litoral do Estado. Eles trazem a bordo mais de 5 mil pessoas, entre turistas e tripulantes – grande parte deve desembarcar para curtir passeios na região, saborear pratos típicos e aproveitar o comércio local. O Paraná entrou na rota deste segmento do turismo em 1º de dezembro, através de uma cooperação entre o Governo do Estado e a empresa MSC.

O navio Lirica atraca no Porto de Paranaguá para embarque e desembarque até 8 de março de 2024. Ele está na sua 4ª parada no Paraná. Os turistas em trânsito, ou seja, que descem do navio para passear, conhecer os atrativos turísticos e saborear a gastronomia típica do Litoral, aumenta a cada semana. Foram 400 na primeira parada (1º/12), 1,3 mil na segunda (08/12) e cerca de 1,5 mil pessoas na sexta-feira passada (15/12). Nesta sexta (22), o navio atraca no Paraná com 2,6 mil passageiros e 742 tripulantes.

Já o navio Música faz a sua primeira parada em solo paranaense. Nele, estão mais de 2,9 mil passageiros, além de mil tripulantes. Com saída de Buenos Aires (Argentina) nesta quarta-feira (20), o cruzeiro passa por Montevidéu (Uruguai), Paranaguá, Ilhabela (São Paulo) e Rio de Janeiro (capital), e retorna a Buenos Aires no dia 28 deste mês.

Na chegada inédita do MSC Música, na manhã de sábado (23), está programada uma cerimônia de troca de placas a bordo do navio no Porto de Paranaguá. É a primeira vez que uma embarcação desse porte, com cabines luxuosas, atraca no Estado.

É um marco histórico para o Paraná”, disse o secretário do Turismo do Paraná, Márcio Nunes. “São estrangeiros e brasileiros de outros estados fazendo parte desse grande turismo no Estado. O Governo do Paraná fez um esforço muito grande para ofertar essa possibilidade de embarque e desembarque em Paranaguá e, principalmente na recepção de turistas”.

No Centro Histórico de Paranaguá, o Governo do Estado, por meio de convênio com a Adetur Litoral e a prefeitura da cidade, disponibiliza um local para recepção, venda de atrativos e produtos locais dos sete municípios do Litoral.