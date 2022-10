Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O deputado Luiz Claudio Romanelli (PSD) confirmou nesta quinta-feira, 27, a programação especial do Cinema na Praça em mais dez cidades. Até dezembro, a carreata vai exibir filmes gratuitamente em Santo Antônio do Caiuá, São Pedro do Paraná, Querência do Norte, Santa Cruz de Monte Castelo, Moreira Sales, São Sebastião da Amoreira, Wenceslau Braz, Andirá, Sertanópolis e Primeiro de Maio.

“É uma proposta para tornar acessível aos moradores destas dez cidades, filmes que são exibidos apenas em lugares onde têm cinema. Com isso, a família pode assistir reunida a grandes sucessos de público e se divertir, junto com os filhos e pais”, comenta o deputado.

Na telona itinerante, serão exibidos dois filmes infantis, em duas sessões gratuitas. Às 19h, os moradores poderão assistir “O Poderoso Chefinho 2 – Negócios da Família” e, às 21h, “Os Croods 2 – Uma Nova Era”. Em caso de chuva, a programação pode sofrer alterações. O Cinema na Praça disponibiliza 400 cadeiras para o público.

Em outubro, a carreta do Cinema na Praça estará em Santo Antônio do Caiuá (dia 30), na Praça Dom Benjamim de Souza Gomes; e em São Pedro do Paraná (31), no Porto São José.

Em novembro, quem poderá assistir os filmes são os moradores de Querência do Norte (dia 3), Santa Cruz de Monte Castelo (4) e Moreira Sales (18).

Em dezembro será a vez de São Sebastião da Amoreira (13), Wenceslau Braz (14), Andirá (15), Sertanópolis (16) e Primeiro de Maio (dia 17).