Uma “mancha rosa” que apareceu no céu de Maringá, no norte do Paraná, na madrugada desta sexta-feira, 15, intrigou os moradores e virou assunto nas redes sociais. Em um vídeo publicado na página “Dicionário Maringaense”, no Instagram, feito pela seguidora Cínthia Blasius, é possível ver o “fenômeno” – assista abaixo.

Na legenda do vídeo, a página lançou uma brincadeira com os seguidores: “Alguém sabe o que poderia ser essa mancha rosa que apareceu no céu de Maringá nessa madrugada? (Só vale resposta errada)”. E as respostas foram inúmeras: “Alok fez uma live em comemoração ao aniversário de Sarandi”, comentou uma seguidora. “Aurora maringal”, disse outra.

“É menina”, brincou mais uma seguidora, sugerindo que a “mancha rosa” seria um chá revelação.

