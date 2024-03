A capitã Maria Fernanda de Carvalho de Deus assumiu no dia 22 de fevereiro um posto inédito para uma mulher na Polícia Militar do Paraná: a direção do Colégio da PM, o CPM, em Curitiba. É a primeira vez desde 1959, ano da criação da escola, que uma mulher assume o posto dedicado à formação de jovens paranaenses. Agora, ela é responsável pela gestão de 1.500 alunos e 110 docentes.

“Assumir o comando do Colégio da Polícia Militar é uma honra indescritível. Levarei esse orgulho e responsabilidade diariamente, ciente da importância e do compromisso que isso representa para mim e para a comunidade que servimos”, destaca a nova comandante.

Essa será a terceira experiência dela no Colégio da Polícia Militar, onde já foi diretora de turno, subcomandante e chefe da Divisão de Ensino. Ela também já passou na Academia Policial Militar do Guatupê e no Batalhão de Patrulha Escolar Comunitária, onde também integrou o Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (Proerd).

“O Colégio da Polícia Militar PM Felippe de Sousa Miranda prima pelo ensino de qualidade oferecido a seus alunos, despertando neles o espírito de civismo e boa convivência social”, complementa. Ela é graduada em Sistemas de Informação pela Faculdade Pitágoras e tem pós-graduações em Gestão Pública com ênfase em Gestão de Pessoas, Direito Militar e Gestão Escolar, pelo Instituto Federal do Paraná (FPR) e Faculdade Unina.

Maria Fernanda está na corporação há 25 anos. “As mulheres estão gradativamente galgando postos de comando e ocupando as mais diversas funções, conforme sua capacidade e competência, o que é muito importante para uma instituição que tem 150 anos”, afirma a capitã.

A ascensão ao cargo é considerada um marco não só na trajetória pessoal de Maria Fernanda, mas para a própria corporação. Ela substitui o major Alan Cesar Santana Lopes, que liderava o CPM desde março de 2023. “Com dedicação e profissionalismo, as policiais militares contribuem diariamente para a segurança da comunidade paranaense e para a construção de um ambiente de trabalho pautado pela diversidade e respeito mútuo”, afirma o comandante-geral da PMPR, coronel Jefferson Silva.

COLÉGIO – O embrião do CPM foi o Ginásio do Centro de Formação e Aperfeiçoamento (CFA) da Polícia Militar do Paraná, criado em 1959. Em 1966, foi elevado à categoria de Colégio do Centro de Formação e Aperfeiçoamento da Polícia Militar. A instituição funcionava com duas turmas pela manhã e duas no período da noite, somente para alunos do sexo masculino. O novo prédio, já com o nome Colégio da Polícia Militar, abriu portas em 1971. Nesse ano, também abriu vagas para meninas.

Atualmente, o colégio funciona nos três turnos, manhã, tarde e noite, para alunos de 10 a 18 anos. O ingresso dos estudantes acontece por meio de teste classificatório. Entre os diferenciais estão a qualidade do ensino e as atividades esportivas, culturais e inclusivas, desenvolvidas em parceria com uma Associação de Pais, Mestres e Funcionários forte e atuante.