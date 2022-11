Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A Polícia Militar (PM) foi chamada após um homem, de 26 anos, agredir a própria esposa e filha de 10 anos na região da BR-369, no centro de Bom Sucesso, norte do Paraná. O caso aconteceu na manhã de sábado (5), por volta das 10h30.

De acordo com a vítima, o marido a agrediu com socos e chutes. A criança foi chutada na barriga pelo pai. Em seguida, o agressor começou a ameaçar a mulher e se evadiu do local.

A polícia realizou buscas, mas o homem não foi encontrado pela equipe. Segundo a PM, foi prestado apoio necessário à vítima e ela foi orientada.

Para ler a matéria completa, acesse o portal TNOnline, clicando aqui.