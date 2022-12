Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um mecânico, de 23 anos, foi preso em flagrante nesta manhã de terça-feira (13), em Rolândia, no Norte do Paraná, enquanto recebia uma encomenda pelos Correios com dinheiro falso. Em depoimento para a Polícia Federal (PF), ele contou que comprou o material no Facebook.

Dentro da encomenda continham 10 cédulas de R$ 50,00 e cinco de R$100,00, totalizando o valor de R$ 1.000,00 em dinheiro falso. O jovem que não possui antecedentes criminais foi interrogado e encaminhado para o Centro Integrado de Atendimento ao Cidadão (Ciac).

Ele responderá pelo crime de comércio de moeda falsa, cuja pena pode chegar a 12 anos de reclusão e multa, de acordo com a PF de Londrina, que realizou a apreensão.

Envelope com dinheiro falso – Foto: Polícia Federal