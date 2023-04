Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Que cena incrível! Momentos antes do parto, um médico conseguiu virar um bebê – que estava sentado na barriga da mãe – e realizar o sonho dela que queria parto normal, em vez de cesariana.

O vídeo mostra o obstetra, com todo cuidado e lentamente, virando o bebê de posição até ele se “encaixar” para nascer sem cirurgia. As imagens são tão impressionantes que já foram vistas mais de 4 milhões de vezes no Youtube.

“Nem sempre um bebê sentado irá precisar de uma cesariana! Nesse vídeo mostro a manobra para colocar o bebê sentado (pélvico) para ficar com a cabeça para baixo (cefálico), chamada Versão Cefálica Externa (VCE)”, explicou o médico Wagner Fernandez na legenda do vídeo. (assista abaixo)

Vídeo autorizado pelos pais

O médico lembrou que o vídeo foi postado sem edição e com a autorização do casal, pais do bebê.

Nas imagens, ele pede para a mãe dizer se sente alguma coisa e a gestante demonstra estar à vontade e confiante. Depois de certo tempo, o bebê vira e o ultrassom comprova: ele está na posição para o parto normal.

“Eu estou preso nesse vídeo do médico colocando o bebê na posição certa pro parto. Nem sabia que existia isso. Chocado”, comentou um usuário do Twitter, que repostou o vídeo.

Especializado em parto normal

Wagner Hernandez é médico do Hospital e Maternidade Pro Matre Paulista. Ele é especializado em gestação de alto risco, gravidez gemelar e parto normal.

O obstetra postou no Youtube o vídeo da manobra chamada Versão Cefálica Externa (VCE) e logo viralizou inclusive em outras redes sociais.

Indicações dessa manobra

A Versão Cefálica Externa (VCE) é um procedimento usado para que um bebê com apresentação pélvica (sentado) ou situação transversal (de lado) passe a ter uma apresentação cefálica (de cabeça para baixo) antes do início do trabalho de parto.

Assim, quando a VCE funciona, é bem provável que a mãe consiga ter um parto vaginal facilitado pela posição do bebê.

Geralmente a manobra é realizada antes do início do trabalho de parto e em torno de 37 semanas de gestação. Mas, em alguns casos, também pode ser feita durante o trabalho de parto, antes da ruptura da membrana amniótica, a famosa “bolsa”.

Para a manobra, o recomendável é que a gestante tenha de 36 a 42 semanas de gravidez.

O ideal é que a versão seja feita entre 36 e 38 semanas porque o bebê ainda está pequeno e há maior quantidade de líquido amniótico e espaço para que ele se mova no útero.

Antes de 36 semanas, é provável que o bebê mude sozinho para uma posição de cabeça para baixo (apresentação cefálica).

Assista ao vídeo impressionante: