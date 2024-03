Ocorreu na noite desta quinta-feira (14/03), às 19h30min, no Plenário da Câmara Municipal, a Sessão Solene de Outorga do Título de Cidadão Benemérito do Município de Jacarezinho ao Médico Urologista Dr. Thiago Tiessi Suzuki, como reconhecimento de sua atuação na área da Medicina em nossa cidade.

THIAGO TIESSI SUZUKI nasceu em Jacarezinho no dia 22 de abril de 1984, filho de NOBUYUKI SUZUKI e MARIA APARECIDA TIESSI SUZUKI, ambos também naturais de Jacarezinho.

Seus avós maternos são naturais de Ribeirão Claro, mas moraram em Jacarezinho praticamente a vida toda. Seus avós paternos são naturais do Japão e vieram para o Brasil na década de 20 do século passado, fugindo da Primeira Guerra Mundial.

Seu pai, bastante popular na cidade, se destacou no ramo empresarial de combustíveis, onde atuou por quase 40 anos. Faleceu em 2018, vítima de tromboembolismo pulmonar.

Sua mãe, por quem tem grande apreço, aposentou-se pela antiga TELEPAR e, atualmente, é empresária no ramo de confecções. THIAGO iniciou a vida escolar em instituições jacarezinhenses: cursou o Ensino Básico na Escola Tempo Feliz, o Ensino Fundamental e Médio nos Colégios Cristo Rei e Alpha, respectivamente.

Motivado desde criança a cursar a Faculdade de Medicina, aos 16 anos mudou-se para Curitiba, onde fez Curso preparatório para Vestibular. Aos 17 anos, foi aprovado em Medicina na UNAERP – Campus de Ribeirão Preto, mudou-se para lá e permaneceu por 6 meses. Mesmo já tendo iniciado o Curso, continuou prestando vestibulares de universidades públicas.

Em 2002, THIAGO foi aprovado nos Vestibulares de Medicina da Universidade Estadual de Ponta Grossa – UEPG e da Universidade Estadual de Maringá – UEM. Optou por morar em Maringá, dada a proximidade de sua cidade natal, para onde sempre quis retornar. Aos 24 anos, em dezembro de 2008, THIAGO concluiu a Faculdade de Medicina e retornou para Jacarezinho, onde trabalhou como Médico Plantonista no Pronto-Socorro da Santa Casa e como Médico da Família em Carlópolis.

Em 2009, mudou-se novamente para Maringá e trabalhou em cidades vizinhas como Clínico Geral e Médico da Família, tendo permanecido por mais tempo na cidade de Ângulo, onde conquistou muitos pacientes e fez vários amigos.

Sete anos após se formar em Medicina, Dr. THIAGO foi aprovado na prova de Especialização em Cirurgia Geral da Universidade Estadual de Maringá, onde se dedicou nos anos de 2015 e 2016 e conquistou o seu primeiro título de Especialista – Cirurgião Geral.

Em 2017, trabalhou como Cirurgião Geral na Santa Casa de Maringá, mas, ainda insatisfeito com seu Currículo, decidiu realizar mais uma especialização. E assim foi aprovado na Prova de Residência Médica em Urologia na Santa Casa de Curitiba, mudou-se para lá em 2018 e permaneceu até 2021.

Após 20 anos de sua primeira saída de Jacarezinho, no início de 2021, retornou com o Título de Médico Urologista, decidido a permanecer definitivamente em sua cidade natal. Dr. THIAGO ingressou no Corpo Clínico da Santa Casa de Jacarezinho e trabalhou como Médico da Família na Unidade Básica de Saúde – UBS do Jardim São Luiz por curto período de tempo, optando por dedicar-se exclusivamente à sua Especialidade – Urologia. Atualmente, além de trabalhar na Santa Casa, atende e opera munícipes de 22 cidades pelo CISNORPI. Tornou-se cooperado da Unimed Norte Pioneiro, instituição na qual compõe o respectivo Conselho Fiscal.

Também possui seu Consultório Médico na cidade, onde faz diversos atendimentos particulares e de convênios. Hoje, Dr. THIAGO está muito satisfeito em voltar para a sua cidade de origem, pois, além de conviver com familiares e amigos, encontrou campo para exercer a sua profissão. O Médico Urologista se realiza diagnosticando e tratando os mais diversos problemas urológicos em sua cidade natal.