Uma aposta de Foz do Iguaçu, no Oeste do Paraná, acertou cinco números da Mega-Sena sorteada neste sábado (16) e ganhou um prêmio de R$ 356.094,06. A aposta foi simples, com 11 números apostados ao todo, e o sortudo levou o valor sozinho. O jogo foi realizado na Itaipu Loteriais, segundo informações da Caixa Econômica Federal.

Além disso, o Paraná teve mais dois ganhadores com cinco acertos na Mega-Sena. Ambos fizeram jogos simples de 6 números e ganharam R$59.349,01 sozinhos. Uma das apostas foi feita na Duende Loterias, em Curitiba, e outra na Lotérica Estrela, e Siqueira Campos, cidade no Norte Pioneiro.

Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2701 da Mega-Sena e o valor acumulou. A estimativa de prêmio para o próximo sorteio, que será na terça-feira (19), é de R$ 67 milhões.