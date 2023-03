Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A Rede Sine estadual vai promover no dia 8 de março ações simultâneas de empregabilidade para mulheres em todas as regionais da Secretaria do Trabalho, Qualificação e Renda. Durante o mês também acontecerão atividades em diversas Agências do Trabalhador e postos de atendimento, como parte da programação do Governo do Estado dedicada ao Dia Internacional das Mulheres.

Mutirões de empregos irão oferecer vagas para trabalhadoras em todas as faixas etárias e em diversos segmentos da economia. Além da ação simultânea no dia 8, as regionais também contam com calendários de atividades locais, que vão desde palestras sobre empreendedorismo feminino até o cadastramento de candidatas a vagas de emprego no banco de dados da Rede Sine estadual.

“Muitas ações voltadas para a empregabilidade de mulheres serão feitas de maneira simultânea em todo o Paraná, além da grande força-tarefa no dia 8. Por isso, é importante que as trabalhadoras acompanhem a programação da Agência do Trabalhador ou posto de atendimento do seu município para aproveitar todas as oportunidades de vagas e também de capacitação profissional”, afirma o secretário Mauro Moraes.

O Paraná foi o estado que mais empregou mulheres em 2022 no Sul do País, conforme dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged). Ao longo do ano passado, foram criados 67.185 postos de trabalho formais para elas, o que representou 56,86% de todas as 118.149 colocações com carteira assinada registradas no Estado durante o mesmo período.

A quantidade de mulheres encaixadas em vagas no Paraná foi 31,1% superior ao número do Rio Grande do Sul (51.248) e 50,8% maior que Santa Catarina (44.534). Em termos absolutos, o Estado gerou 17% mais vagas que o Rio Grande do Sul (100.773) e 30% a mais que Santa Catarina (90.355).