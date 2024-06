O Programa de Mestrado em Agronomia (PPAgro) da Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP), Campus Luiz Meneghel, em Bandeirantes, recebeu, nos dias 13 e 14 de junho, visita da Coordenação Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes). A atividade teve o objetivo de identificar pontos de melhorias para o próximo ciclo avaliativo, uma vez que o Programa se mantém com a nota 3 na avaliação do órgão.

O mestrado recebeu a coordenadora adjunta de área de Ciências Agrária da Capes e professora da Universidade Federal da Paraíba, Edna Ursulino Alves, e o membro do comitê da avaliação do CNPq e professor da Universidade Estadual de Londrina, Sergio Roberto Ruffo. “É diferente poder demostrar, in loco, toda capacidade de recursos humanos, como docentes, discentes, direção e, para além disso, a infraestrutura. Acaba sendo mais dinâmico do que por meio das descrições em textos. Diversas conquistas do Programa fortalecem e validam a boa impressão dos consultores quanto a capacidade de se consolidar e avançar na avaliação”, frisou o coordenador do PPAgro, Oriel Tiago Kölln.

No primeiro dia, foram realizadas reuniões setoriais com diferentes grupos: coordenação, alunos, docentes do PPAgro, diretores, pró-reitores e membros da Reitoria da UENP. Já no dia 14, os consultores conheceram a infraestrutura de pesquisa disponível para o Programa de Mestrado em Agronomia, visitando os laboratórios de Solos e Análise de Planta; de Microbiologia do Solo – LabMicros; de Controle Parasitológico em Sistemas Orgânicos de Produção Animal – Nepaslab; de Biologia Molecular; de Pragas – Lapa; de Nutrição Animal; e do Núcleo de Investigação em Tecnologia de Aplicação e Máquinas Agrícolas (Nitec). Os laboratórios de Controle Biológico – Lecom e Interdisciplinar de Pesquisa e Ensino de Botânica e Educação Ambiental – LIPEEBEA, do Campus de Cornélio Procópio, foram apresentados de forma virtual.

Também foram apresentados o maquinário da Fazenda Escola Eduardo Meneghel Rando; a Câmara de Crescimento de Plantas; a Casa de Vegetação; a área experimental de pesquisa com acesso a irrigação; além do Setor de Produção Animal da Fazenda Escola. Participaram das reuniões o chefe de Gabinete da Reitoria da UENP, Mateus Biancon; o pró-reitor de Pesquisa e Pós-Graduação, Jorge Sobral; o diretor de Pós-Graduação, Marcos Augusto Silva; o diretor e o vice-diretor do CLM, Ricardo Castanho Moreira e Ademir Zacarias Junior; o diretor do Centro de Ciências Agrárias, Petrônio Pinheiro Porto; o coordenador do PPAgro, Oriel Tiago Kölln; e o chefe de Infraestrutura do CLM, Vinícius Rodrigues Silva