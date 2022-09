Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um micro-ônibus da Secretaria Municipal de Saúde de Santo Antônio da Platina/PR tombou na manhã desta terça-feira (6) na BR-153, no trecho entre Santo Antônio da Platina/PR e Jacarezinho/PR.

De acordo com a secretária municipal de Saúde de Santo Antônio da Platina, Gislaine Galvão, o coletivo seguia com dois pacientes para Ourinhos/SP. O motorista e os dois passageiros tiveram ferimentos leves.

No momento do acidente chovia forte na região. Equipes do Corpo de Bombeiros, socorristas da Econorte e equipe da Polícia Rodoviária Federal atenderam a ocorrência.