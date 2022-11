Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O capotamento de um veículo por volta das 17h30min, desta terça-feira, 08/11, na PR 436, entre Bandeirantes/ Abatiá, mobilizou a PRE, Corpo de Bombeiros de Bandeirantes e Samu.

Segundo informações um veículo Toyota Corola de cor preta com Placas de Abatiá conduzido por um morador daquela cidade, trafegava sentido Bandeirantes/Abatiá, quando na curva próxima à igreja do Bairro Tabuleta perdeu o controle do veículo vindo a capotar por várias vezes indo parar ao meio do canavial.

O condutor estava consciente, porém desorientado na hora em que os socorristas chegaram ao local, o mesmo foi socorrido pelos Bombeiros e na sequência foi encaminhado, ao Pronto socorro de Bandeirantes.

Ainda segundo informações, por se tratar de uma rodovia com pouco movimento e por ser final de tarde, o motorista foi visto por um motociclista entregador de uma farmácia de Bandeirantes que passava no local na hora do acidente, caso contrário, se estivesse já escuro, seria difícil de alguém localizar o morador de Abatiá no meio da cana.