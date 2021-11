Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Na madrugada de domingo (28), o condutor de um Honda Civic de cor prata com placas de Cambará, seguia sentido Andirá a Bandeirantes, quando no km 44, o mesmo perdeu controle do veículo vindo a passar direto em uma curva próximo a ponte do Rio das Cinzas. O homem de 41 anos, foi socorrido pela equipe de resgate do Corpo de Bombeiros e Samu de Bandeirantes e encaminhado ao Pronto Socorro, com escoriações e suspeita de fratura.

A equipe da Polícia Militar e Econorte também estiveram no local. O motorista do carro estava sozinho no veículo no momento do acidente.