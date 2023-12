Um morador de Londrina, no Norte do estado, ganhou o prêmio de R$ 1 milhão do sorteio do Nota Paraná desta quinta-feira (7). O contribuinte é morador do bairro Jardim Alto do Cafezal, região sul da cidade.

O novo milionário tem 40 anos e concorreu com 21 notas fiscais e 23 bilhetes, sendo o sorteado de número 6371301. No total, ele gastou R$ 4.517, 36.

O prêmio de R$ 100 mil foi para Pato Branco. A moradora do bairro Amadori, de 51 anos, gastou R$ 3.823,48, tinha 11 notas fiscais e 20 bilhetes.

Já o terceiro prêmio, de R$ 50 mil, foi para a capital paranaense. O morador do bairro Santa Felicidade, em Curitiba, tinha 28 notas fiscais e 31 bilhetes, após ter consumido R$ 6.089,17.

Outros 10 paranaenses receberam R$ 10 mil e 15 mil pessoas levaram R$ 50.