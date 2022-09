Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um morador de rua foi encontrado morto na manhã desta quarta-feira (31), no banheiro do Terminal Rodoviário de Santo Antônio da Platina/PR. Populares acionaram o Samu após encontrarem a vítima caída no chão, mas quando a equipe de socorristas chegou ao local constatou o óbito do homem, ainda não identificado, com idade entre 55 e 60 anos.

De acordo com o secretário municipal de Assistência Social, Cristiano Benedito Lauro, que esteve no local e acompanhou o recolhimento do corpo ao Instituto Médico-Legal de Jacarezinho, o homem estava pernoitando na rodoviária havia dois dias. “Segundo alguns comerciantes, trata-se de um homem em situação de rua e que tinha problemas de saúde, porém teria recusado atendimento médico. Ele recebeu cobertor desses comerciantes, que é disponibilizado pela Secretaria de Assistência Social para atender a população carente que busca abrigo na rodoviária, porém na madrugada desta quarta-feira acabou falecendo. Infelizmente ainda não temos a identificação da vítima para comunicar a família, mas nos colamos à disposição do IML para auxiliá-los no que for necessário”, disse o secretário.

A Polícia Civil esteve no local e aguarda os trabalhos do Instituto de Identificação e do IML para concluir as investigações.