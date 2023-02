Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um presente e tanto para a 34° contemplada como maior prêmio do Programa Nota Paraná, vinculado à Secretaria de Estado da Fazenda. A ganhadora C. Aparecida, moradora do bairro Fazendinha, em Curitiba, recebeu nesta terça-feira (14) o prêmio de R$ 1 milhão, no dia do seu aniversário. Ela concorreu com 23 cupons gerados de 16 notas fiscais emitidas.

Segundo a nova milionária do programa, o dinheiro chegou na hora certa, ainda mais pelo fato de estar desempregada.

“Não tenho palavras para descrever a felicidade em receber este prêmio. É um momento em que eu estava precisando, em razão de algumas dificuldades, mas agradeço muito a Deus e ao Nota Paraná por ter recebido essa premiação, ainda mais no meu aniversário”, disse.

Programa do Governo do Estado, coordenado pela Secretaria da Fazenda, o Nota Paraná devolve ao contribuinte parte do ICMS pago nas compras no comércio varejista e também distribui prêmios mensais às pessoas cadastradas.

Além dos maiores prêmios, 40 consumidores foram contemplados com R$ 10 mil e outros 40 mil receberam R$ 10. Entidades sem fins lucrativos concorreram a valores de R$ 100 e R$ 20 mil.

O Paraná Pay também fez sorteios para uso exclusivo do valor nos estabelecimentos da área do turismo, venda de gás de cozinha e combustíveis credenciados no programa. Foram distribuídos 8 mil prêmios de R$ 100, totalizando R$ 800 mil. Os contribuintes que fizeram o aceite do Paraná Pay concorrem em ambos os programas.

Como participar

Para se cadastrar no Nota Paraná é só acessar o site www.notaparana.pr.gov.br, clicar na opção “cadastre-se” e preencher os dados pessoais, como CPF, data de nascimento, nome completo, CEP e endereço, para criação da senha pessoal.

Para concorrer aos sorteios do Paraná Pay é necessário estar cadastrado no Nota Paraná e ter manifestado concordância com os termos de uso dos créditos e prêmios. Basta acessar o perfil de usuário no site ou no aplicativo e clicar em “concordar”.