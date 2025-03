Na noite de ontem, por volta das 23h30, uma equipe do 2º Batalhão da Polícia Militar avistou uma motocicleta Honda 160 Start em atitude suspeita na Rua Vereador Anacleto do Carmo, no bairro Vila Rondon.

O condutor da moto desobedeceu às ordens de parada e tentou fugir em alta velocidade, colocando em risco a vida de pedestres. Após um acompanhamento tático, os policiais conseguiram realizar a abordagem em frente à residência da mãe do suspeito.

Durante a vistoria, foram constatadas diversas irregularidades no veículo, resultando na emissão de seis autos de infração. A motocicleta foi apreendida, e o condutor, enquadrado por direção perigosa, foi conduzido para a lavratura do Termo Circunstanciado e liberado em seguida.