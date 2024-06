Uma motociclista ficou ferida em um acidente na tarde de ontem, quarta-feira (19) na PR-151, em Ribeirão Claro/PR. A colisão frontal envolveu uma moto Honda NXR e uma picape Fiat Strada.

De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), a moto trafegava no sentido Carlópolis a Ribeirão Claro quando colidiu com a picape, que seguia no sentido contrário. A motociclista, de 24 anos, sofreu ferimentos leves. O condutor do carro, um homem de 42 anos, não se feriu.

A PRE informou que o teste de etilômetro não foi realizado na motociclista por ela estar hospitalizada. Já o motorista do carro se recusou a fazer o teste.