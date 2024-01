Um acidente envolvendo um carro e uma motocicleta deixou um ferido na sexta-feira (19), na altura do km 274 da PR-092, no município de Siqueira Campos.

Segundo a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o acidente envolveu uma motocicleta Honda CG 150 Titan ESD, placa de Pinhalão, e um carro Renault Duster, placas de Curitiba. A motocicleta trafegava no sentido Siqueira Campos-Wenceslau Braz, quando colidiu lateralmente com o carro, que seguia no mesmo sentido.

O condutor da motocicleta sofreu ferimentos médios e foi encaminhado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Hospital de Siqueira Campos. Já o condutor do carro e o passageiro não se feriram.

As causas do acidente são investigadas.