Um acidente envolvendo um carro e uma moto ocorrido na manhã desta terça-feira (9), próximo ao km 106 da BR-153, em Ibaiti, deixou um motociclista gravemente ferido.

O acidente ocorreu em frente a Capal, próximo ao trevo de entrada ao Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER-PR).

A vítima foi socorrida pelo Samu, mas devido à gravidade dos ferimentos foi transferida do próprio local do acidente por um helicópetro do socorro aeromédico para Londrina.

O motorista do carro não se feriu.

As causas do acidente serão apuradas.