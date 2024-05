Um homem de 57 anos morreu após ser atropelado por uma motocicleta na noite de ontem (6), na PR-218, em Joaquim Távora. A vítima foi atingida enquanto caminhava pela rodovia.

O condutor da motocicleta, de 24 anos, não possuía carteira de habilitação e sofreu ferimentos leves. Ele foi atendido no Hospital Municipal de Joaquim Távora.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o acidente aconteceu por volta das 18h30, no km 34+230. A motocicleta trafegava no sentido Joaquim Távora a Carlópolis quando atingiu o pedestre, que estava na mesma pista.

A pista no local do acidente é simples e reta. A velocidade permitida no trecho é de 80 km/h. As condições climáticas no momento do acidente eram boas.

O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML) de Jacarezinho. A Polícia Civil investiga as causas do acidente.