Um motociclista, identificado como Júlio César Santos, morreu na manhã deste domingo (30), após colidir contra um poste no bairro Jardim Bela Manhã, em Santo Antônio da Platina/PR.

Conforme o boletim de ocorrência, o acidente aconteceu pouco antes das 8h na avenida Galeano Antônio da Silva. O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas constatou o óbito do motociclista no local do acidente.

Equipes da Polícia Militar e Polícia Civil atenderam a ocorrência. O corpo da vítima foi recolhido ao Instituto Médico-Legal de Jacarezinho.