Um grave acidente na noite de ontem (16), na PR-439, em Santo Antônio da Platina/PR, deixou um motociclista morto. A colisão envolveu uma caminhonete Toyota Hilux e uma moto Yamaha Fazer.

Segundo a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), a caminhonete trafegava pela PR-439 e, ao chegar no km 64+200m, o condutor da caminhonete realizou uma manobra para entrar à esquerda e colidiu com a moto, que vinha no sentido contrário.

O motociclista, de 28 anos, foi socorrido pelo Siate com ferimentos graves, mas não resistiu e morreu no hospital. O condutor da caminhonete, de 54 anos, não se feriu. Ele se recusou a realizar o teste do bafômetro e foi autuado por embriaguez ao volante.

A pista da PR-439 é reta e nivelada no local do acidente. As causas do acidente fatal são investigadas.