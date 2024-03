Na noite de ontem (13), um motociclista jacarezinhense de 35 anos sofreu um acidente na BR-153, no Km 37, sentido Santo Antônio da Platina para Jacarezinho.

Segundo informações, o acidente aconteceu por volta das 19h35. O motociclista trafegava em velocidade moderada quando se deparou com ondulações na pista, perdeu o controle da moto e caiu no asfalto.

Felizmente, os caminhões que passavam pelo local no momento do acidente conseguiram desviar do motociclista. Ele se levantou e conseguiu levar a moto para o acostamento da rodovia.

Em seguida, o motociclista seguiu até um posto de atendimento médico na BR, onde recebeu os primeiros socorros. Posteriormente, ele foi encaminhado ao pronto-socorro para exames mais detalhados.