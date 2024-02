Com o fim da Operação Carnaval 2024, realizada de 9 a 14 deste mês, a Polícia Rodoviária Federal informou que, no Paraná, das oito mortes ocorridas em sinistros de trânsito nas rodovias federais, quatro envolveram ocupantes de motocicletas. Embora apenas 25% dos sinistros envolvam motocicletas, a falta de atenção à condução e o desrespeito às normas de trânsito foram causas comportamentais prevalentes.

Durante o período, 114 sinistros foram registrados, resultando em 112 feridos e oito mortos. A Operação Carnaval 2024, parte do Programa Rodovida, visa à redução da violência no trânsito, especialmente em períodos de alta movimentação.

A PRF fiscalizou 5.356 veículos e 7.173 pessoas, aplicando 852 multas por ultrapassagens proibidas e 9.497 por excesso de velocidade. Em Cascavel (PR), uma motocicleta foi flagrada a 167 km/h em local de 80 km/h, resultando em multa de R$ 880 e suspensão da habilitação.

Foram autuados 111 condutores por alcoolemia, com multa de R$ 2.934,70 e suspensão da carteira por 12 meses. No combate ao crime, a PRF recuperou seis veículos furtados ou roubados e apreendeu um fuzil em Santa Terezinha do Itaipu, com duas mulheres e um bebê de seis meses.

Para educar os usuários, foram realizadas ações conscientizadoras, com foco nos passageiros de transporte coletivo, envolvendo cerca de cinco mil pessoas. O objetivo é promover comportamentos preventivos e salvar vidas no trânsito.