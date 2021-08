Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um motorista com sinais de embriaguez provocou uma colisão na noite deste domingo (15) na BR-153, próximo à Cafeeira 2 Irmãos, em Santo Antônio da Platina/PR. O acidente envolveu um Ford Ka, com placas de Santo Antônio da Platina/PR, e um Fiat Siena, com placas de Bauru/SP.

No Ka, além do motorista, que segundo os socorristas do Corpo de Bombeiros apresentava sinais de embriaguez, havia dois passageiros que fugiram do local após a colisão, conforme testemunhas. Já no Siena havia cinco pessoas: o motorista, a esposa dele e três crianças, todas filhas do casal.

O motorista do Ka foi retirado do veículo pelos bombeiros e encaminhado ao pronto-socorro por uma equipe do Samu. Os ocupantes do Siena foram atendidos pelo socorristas, e liberados no local do acidente..

A família disse que passou o fim de semana na casa de parentes em Curitiba, e retornava para casa em Bauru. Ainda segundo as vítimas, o Ford Ka invadiu a pista contrária sendo inevitável a colisão.