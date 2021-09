Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um homem de 23 anos foi preso em flagrante após uma perseguição policial por diversas ruas de Ribeirão do Pinhal, durante a madrugada de sábado (19). O condutor, além de não ser habilitado, estava embriagado.

Segundo relatório da PM, equipe da Rotam estava em patrulhamento pela Avenida Silveira Pinto quanto avistou um Fiat Pálio transitando em zig-zag pela pista. Houve tentativa de abordagem, mas o motorista desrespeitou as ordens dos policiais e tentou fugir.

Ainda de acordo com as informações da Polícia Militar, o condutor transitou em alta velocidade por diversas ruas, desrespeitando preferenciais e gerando grande risco de acidente. Na sequência o motorista tentou escapar dos policiais pela PR-436, sentido Nova Fátima, por onde conseguiu dirigir cerca de três quilômetros já com um pneu da frente estourado, até que parou o carro no meio da pista.

Abordado, o motorista apresentava visíveis sinais de embriaguez, o que foi confirmado no teste de bafômetro, que acabou preso em flagrante. Tanto ele quanto o veículo foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil.