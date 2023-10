Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um homem de 68 anos ficou gravemente ferido em um acidente na PR-092, na altura do km 259, no município de Wenceslau Braz/PR, na tarde de ontem (14).

De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o homem conduzia um Ford Belina, com placas de Santo Antônio da Platina-PR, sentido Siqueira Campos/PR a Wenceslau Braz/PR, quando parte de uma campana de freio de um caminhão se desprendeu e atingiu o para-brisa do veículo.

O homem foi socorrido e encaminhado em estado grave ao Hospital de Wenceslau Braz.