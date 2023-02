Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um motorista de ônibus morreu depois de ser esmagado enquanto trocava o pneu de um ônibus em Siqueira Campos, nesta quarta-feira (15), de acordo com informações preliminares.

A princípio, a vítima foi identificada como Pablo Araújo, da LC Turismo. Segundo as primeiras informações repassadas à Tribuna do Vale, o macaco teria estourado enquanto o motorista estava sob o ônibus.

Ele teria sido socorrido ainda com vida, mas entrado em óbito logo depois de dar entrada no hospital.