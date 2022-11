Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um acidente envolvendo um VW/Gol com placas de Santo Antônio da Platina/PR, tirou a vida de um jovem de 18 anos na PR-218, município de Joaquim Távora/PR, na manhã deste domingo (06).

De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), conforme dados colhidos no local pelos policiais, trafegava o veículo pela rodovia no sentido Carlópolis a Joaquim Távora, e ao atingir o KM 25+500m, chocou-se contra uma árvore à margem direita da via, tendo como base seu sentido de tráfego.

O condutor de 18 anos teve óbito no local. Estiveram atendendo a ocorrência, a PRE, o SAMU, IML, Perícia Técnica e Polícia Civil. As causas serão investigadas.