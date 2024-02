Um caminhoneiro morreu e outro ficou gravemente ferido em mais um grave acidente na PR-092, em Santo Antônio da Platina, no Norte Pioneiro do Paraná, na manhã desta quinta-feira (1º).

A colisão frontal entre duas carretas aconteceu na altura do km 318, no mesmo local onde um acidente na terça-feira (30) matou quatro pessoas da mesma família.

Uma carreta carregada com combustíveis seguia de Santo Antônio da Platina para Joaquim Távora quando colidiu com outra carreta que trafegava no sentido contrário.

Com o impacto, o cavalo mecânico e a cabine da carreta de combustíveis foram arrancados, ficando apenas os tanques sobre a pista. A outra carreta tombou às margens da rodovia.

Um dos motoristas morreu no local e o outro ficou gravemente ferido. Equipes do Corpo de Bombeiros, SAMU e Polícia Rodoviária Estadual estão no local.

Há risco de explosão devido ao etanol que a carreta transportava. Equipes de outras cidades estão sendo acionadas para auxiliar no atendimento.

O trânsito está interditado nos dois sentidos e os motoristas devem usar o desvio por Guapirama através da PR-218.