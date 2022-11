Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O motorista de um GM/Corsa, com placas de Santo Antônio da Platina -PR, morreu após colidir frontalmente com um ônibus na madrugada deste domingo (27), na PR-092, em Siqueira Campos/PR.

De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual, o acidente aconteceu por volta das 2h no km 285+450m. Conforme o motorista do ônibus, o Corsa seguia no sentido Siqueira Campos/PR a Quatiguá/PR e o coletivo no sentido contrário.

O corpo do motorista do Corsa foi recolhido ao Instituto Médico-Legal de Jacarezinho. Não houve feridos no ônibus.

As circunstâncias do acidente serão investigadas pela Polícia Civil.