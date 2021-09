Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Celso D, 38 anos, que provocou um grave acidente na noite de sábado (25) na PR-439 em Santo Antônio da Platina/PR, resultando na morte de Ana L. A, de 6 anos, e ferimentos em Ana P. C., mãe da criança, dirigia embriagado. Ele foi preso por policiais da Rocam pouco depois de fugir do local sem prestar socorro às vítimas.

De acordo com a PM, Celso foi preso próximo à sua casa, no cruzamento das ruas Vereador Osvaldo Zimmerman e Joaquim da Silva Paiva. O teste do etilômetro acusou 0,73 mg/l. Ele dirigia uma picape Fiat Strada, que colidiu com uma motocicleta nas proximidades da empresa Arroz Dilma.

Ana L chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos e morreu ao dar entrada no pronto-socorro. Ana P. também foi socorrida e hospitalizada em consequência das lesões provocadas pela batida, mas está fora de perigo.

Celso foi encaminhado à 38ª Delegacia Regional de Polícia e depois recolhido à carceragem onde encontra-se à disposição da justiça.