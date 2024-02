Motorista resgata na estrada filhote atropelado com paralisia. Um anjo salvou o outro ” Assista o vídeo”

A história desse herói sem capa é uma das mais lidas. Ele salvou um filhote de cão atropelado na estrada. Quando viu a bolotinha preta encolhida no acostamento, David Loop parou o carro. Ele não tinha esperança de que o bichinho estivesse vivo, mas teve uma grata surpresa.

O cachorrinho não se mexia, mas deu um suspiro de vida quando David Loop chegou perto dele. Bastou este sinal para correr com o bichinho para o veterinário.

“Achei que ele tivesse falecido… Mas então ele respirou fundo”, ” contou David, emocionado. “O prognóstico não era bom. Ele teve traumatismo craniano e paralisia completa”, contou no Instagram. Assista abaixo ao vídeo com a grande evolução do cãozinho em dois meses. Ele ficou lindo!

O acidente e o socorro

David estava dirigindo em uma rodovia em Rubidoux, Califórnia, EUA quando tudo aconteceu. Era dia de Natal. Agora, dois meses depois, veio o presente: o pequeno Shiloh voltou a andar, após vários tratamentos e está lindo!

Fundador da ONG Sierra Pacific Furbabies, David e a equipe dele levaram o filhote na caminhonete, embrulhado em um cobertor, para um veterinário próximo.

Um exame completo confirmou que Shiloh não tinha nenhum osso quebrado, mas ainda não movia as patas traseiras.

Muitos tratamentos

Shiloh passou por uma série de tratamentos, desde hidroterapia até tratamentos a laser.

Com os cuidados veterinários, em cinco dias, Shiloh começou a responder à dor nas pernas traseiras e até tentou ficar de pé sozinho.

Quase uma semana após o resgate, mesmo sem saber se o cãozinho voltaria a andar, David Loop o levou para a casa dele.

Lá, uma família de humanos e animais de estimação estava esperando para encher o Shiloh de amor.

“Nós o alimentamos manualmente para que ele pudesse recuperar as forças. Ele foi o melhor paciente de todos os tempos! “, disse.

“Bebê milagroso”

O amor que recebeu da família de Loop foi fundamental.

Poucos dias após ser adotado, Shiloh abanou o rabo pela primeira vez.

Semanas depois, a família chorou ao ver que o filhote tentava se sentar sozinho.

“Ele é um cachorrinho incrível [que] tem um forte desejo de viver”, escreveu Loop no Instagram. “Ele é outro bebê milagroso. “

Voltou a andar

Daí foi um passo para que Shiloh voltasse a andar. Agora ele já brinca com os outros bichinhos e corre pela casa atrás deles.

Um mês após o resgate, Shiloh pulou nos braços de sua nova mãe adotiva.

Hoje, além de um lar, uma família e um caixa cheia de brinquedos, Shiloh tem um irmão cachorrinho que adora brincar de cabo de guerra, tanto quanto ele.

E o filhote que agonizava na estrada não poderia estar mais feliz.

Depois dele, David Loop resgatou um labrador preto, que também foi atropelado na rodovia.

O trabalho de salvador não é fácil, mas David diz que ver cães como Shiloh felizes para sempre o inspira a continuar.

“[Ele é] nosso milagre de Natal”, escreveu Loop no Instagram.